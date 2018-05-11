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Во Львове откроют памятник словенским воинам, погибшим в Первую мировую войну. Такая договоренность была достигнута во время переговоров Президента Украины Петра Порошенко и президента Словении Борута Пахора, который находится с официальным визитом в Украину, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы отдельно обсуждали вопрос о запуске совместной украинско-словенской комиссии по изучению событий Первой мировой войны. Комиссия не просто запущена, поскольку это важный период истории, который принципиально замалчивался во время Советского союза и первых лет нашей независимости. И сегодня я очень благодарен, что мы вернулись к этому, - сказал Порошенко на совместной пресс-конференции. - И не просто вернулись. Мы уже восстанавливаем памятники погибшим воинам. Включая памятник, который будет открыт через несколько дней. И это в память о 15 тысячах словенцев, которые во время Первой мировой войны отдали свои жизни на территории Украины».

Он также сообщил, что стороны договорились о том, что совместными усилиями будет отмечена и память украинцев, которые боролись на территории Словении.

23 мая во Львове состоится официальная церемония открытия памятника словенским воинам, погибшим во время Первой мировой войны с участием министров обороны Украины и Словении.  

В свою очередь, президент Словении поблагодарил Украину. «Очень приятно, что Словения будет иметь свой памятник в Украине, потому что 15 тысяч наших ребят погибли в Первую мировую войну на территории вашей страны», - сказал он.

Президент Украины также сообщил о возобновлении изучения отдельной дисциплины - словенского языка и литературы во Львовском национальном университете. «Это также символ восстановления эффективного гуманитарного сотрудничества между нашими странами», - отметил он.
ForUm

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