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КПВВ «Марьинка» временно приостановил пропуск граждан, сообщает пресс-центр ООС.

«Сегодня, 11 мая, с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10:55 на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» временно введен режим «красный», – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возобновлении работы КПВВ «Марьинка» будет доказана дополнительно.
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