Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в Германии, отказывается стать новым главой правительства региона и предложил другую кандидатуру.

Об этом он заявил в видеообращении из Германии, где находится после задержания в связи с возбужденным против него в Испании уголовным делом, сообщает Укринформ.

«По мнению Пучдемона, новым главой каталонского правительства должен стать Ким Торра», - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление Пучдемона прозвучало после того, как Конституционный суд Испании начал рассмотрение представления правительства страны относительно закона, принятого каталонским парламентом, который разрешает заочное избрание главы правительства региона. Рассмотрение этого представления фактически замораживает действие данного закона и блокирует возможность избрания Пучдемона новым главой правительства региона.

Председателя Женералитета Каталонии должны избрать до 22 мая. Если этого не произойдет, должны быть назначены очередные досрочные выборы в региональный парламент.

Напомним, Пучдемон с октября прошлого года находится за пределами Испании. В стране против него и других лидеров каталонского движения за независимость возбудили уголовные дела по обвинению в организации мятежа. Пучдемона, которому в Испании грозит до 30 лет заключения, обвиняют также в незаконном присвоении государственных средств. На данный момент он не имеет права покидать территорию Германии и ждет решения суда о его возможной экстрадиции на родину.

Политика задержали 26 марта. Он выехал из Финляндии в Бельгию и был задержан, когда въезжал в Германию со стороны Дании. Испания добивается его выдачи в связи с референдумом о независимости Каталонии, который под его предводительством провели 1 октября прошлого года.

В начале апреля суд ФРГ выпустил Пучдемона под залог, отложив окончательное решение по запросу на его экстрадицию в Испанию.