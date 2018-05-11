Продолжается подготовка очередной встречи украинско-польской межправительственной комиссии, призванной решить сложные исторические вопросы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает Польское Радио.

Международная комиссия, в ней с польской стороны председательствует вице-премьер Петр Глинський, а с украинской – вице-премьер Павел Розенко, встречалась в феврале в Варшаве. Тогда понимания достичь не удалось.

Очередная встреча, по неофициальной информации, должна была состояться в апреле, однако, как отметил Боднар, подготовка к переговорам продолжается дальше.

Он сообщил, что некоторые учреждения, в том числе Институты национальной памяти обеих стран, должны еще поработать друг с другом, чтобы разработать приемлемый для обеих сторон формат решения сложных вопросов, по которым нет единодушия.

Это, как он подчеркнул, проблема памятников жертвам и их эксгумации, а также темы, связанные с внесением изменений в польский закон об Институте национальной памяти.

Напомним, вице-премьер Павел Розенко заявил, что Украина возобновит эксгумацию польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность украинских памятников на своей территории.

В сою очередь председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти будет возможным после выполнения украинцами нескольких условий.

Как известно, 26 апреля 2017 года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В свою очередь Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждение актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польской территории.