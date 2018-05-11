Вчера, 10 мая, в Святошинском районе столицы в результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту, который полученных травм скончался, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в столичную полицию около 21:00. На место происшествия выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался. Сейчас на месте работают эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия полиции направлены на установление и задержание подозреваемого.