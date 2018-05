Израильские силы обороны выпустили видео, на котором показано, как выпущенная утром в четверг, 10 мая, ракета уничтожает машину, на которой установлено военное оборудование, сообщает РБК со ссылкой на Jerusalem Post.

В объяснении к записи указывается, что таким образом был уничтожен комплекс, который по классификации НАТО именуется SA22. По российской классификации речь идет о самоходном зенитно-ракетном комплексе «Панцирь-С1».

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45