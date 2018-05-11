Израильские силы обороны выпустили видео, на котором показано, как выпущенная утром в четверг, 10 мая, ракета уничтожает машину, на которой установлено военное оборудование, сообщает РБК со ссылкой на Jerusalem Post.

В объяснении к записи указывается, что таким образом был уничтожен комплекс, который по классификации НАТО именуется SA22. По российской классификации речь идет о самоходном зенитно-ракетном комплексе «Панцирь-С1».

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 травня 2018 р.

В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля, были уничтожены пять комплексов.



Поводом для налета в Тель-Авиве назвали ракетный обстрел израильской территории со стороны Сирии.



В свою очередь, в Министерстве обороны России сообщили о том, что в ходе израильской атаки боевые расчеты ПВО Сирии сбили более половины ракет. Общее количество выпущенных ракет в российском военном ведомстве оценили в 70 штук. 60 из них запустили самолеты F-15 и F-16, еще десять были тактическими ракетами класса «земля — земля».



Агентство SANA, в свою очередь, утверждало, что сирийские ПВО, «отреагировавшие на враждебные израильские ракетные удары», сбили «десятки» ракет. Тем не менее сирийская сторона признала, что некоторые все же попали в цель, в частности уничтожили одну из радиолокационных станций.

