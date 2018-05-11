Столичные оперативники задержали мужчину, который из-за замечания избил битой полицейского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Установлено, что пострадавший - полицейский полка полиции особого назначения. Неподалеку от автозаправки на улице Богатырской сотрудник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, то с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.

«Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда милиционер вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель «Фольксвагена» вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове», - рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

Благодаря слаженной работе дежурной части Оболонского управления полиции и оперативников, через камеры видеонаблюдения быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержание произошло в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

«Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - добавил Журавель.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие совершения преступления. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.