Следующие переговоры в «нормандском формате» могут состояться в Париже. Об этом по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил Президент Петр Порошенко.

Кабинет Министров Украины утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году.

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд «Ukraine now ua» («Украина сейчас»), который станет основой презентации Украины в мире.

В Министерстве внутренних дел начата работа над планом мероприятий по деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД

Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов компенсации 18 украинским компаниям и 1 физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Россией Крыму.

Под жилищем заместителя председателя «Оппоблока» Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала «Интер», произошли стычки между членами «Национального корпуса» и правоохранителями. Активисты прорвали оцепление и вошли на территорию дома депутата.

Во время потасовки пострадал журналист.

Министерство финансов США опубликовало список лиц и компаний, которые попали под расширенные санкции против Ирана.

Всех детей, отравившихся в Черкассах, перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты.

Прокуратурой Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года.

На данный момент как минимум на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. В результате преступных действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства причинен вред на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долл США.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня.

В селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

Еще один штат США – Канзас – признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

На Донбассе на данный момент 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию «военного парада» из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР».

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

В результате вчерашней драки между фанатами киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в Днипре были травмированы 5 сотрудников полиции и повреждены 3 полицейских автомобиля.