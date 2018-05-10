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Сегодня, 10 мая в Днипровском районе города Подгородное Днепропетровской области произошел пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 13:37.

По указанному адресу были направлены пожарные и пожарно-спасательная техника 18-й, 31-й, 60-й государственных пожарно-спасательных частей и часть специальной пожарной техники ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которой составляет ориентировочно 1500 кв. м.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
ForUm

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