Лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом в комментарии Горомадському сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Сообщается, что Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства, которое имеет признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии.

В том числе следователи СБУ провели обыски у Петра Симоненко, в ходе которых вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.