Политолог, директор Института Западно-Украинских студий Олег Хавич назвал заангажированным и заказным исследование изданий «Левый берег» и «Тексты», посвященное анализу Твиттер-аккаунтов украинских политиков.

Об этом Олег Хавич написал в своем блоге.

По мнению политолога, выполняя заказ против Медведчука, «Левый берег» и «Тексты» опубликовали график, который опровергает их собственные выводы, будто на аккаунт оппозиционного политика подписаны искусственные подписчики.

«Медведчука (это уже не в первый раз) обвиняют в использовании т.н. ботов. Но ирония ситуации заключается в том, что ЛБ и Тексты публикует график, который полностью опровергает их выводы об искусственном росте числа подписчиков политика», - утверждает Хавич.

«Ребята, купите очки. Вот график Медведчука за 2017-2018 год», - пишет политолог. И приводит график из публикации «Левого берега», который развенчивает манипуляцию авторов «расследования».

Хавич подчеркивает, что на графике четко видна линия, свидетельствующая о росте количества органических подписчиков аккаунта Виктора Медведчука. Политолог обращает внимание, что авторы исследования специально проигнорировали этот график. По мнению Хавича, это свидетельствует о том, что «Левый берег» и «Тексты» сделали заангажированное исследование, потому что выполняли политический заказ.

«На нем такая линия в 2017-2018 годах отлично видна. И тот факт, что авторы исследования это никак не прокомментировали – свидетельствует об их заангажированности и выполнении политического заказа», - делает вывод Олег Хавич.

По мнению политолога, причина появления подобных публикаций - это политический заказ со стороны власти, встревоженной ростом популярности оппозиционного политика.

«А причина очевидна – резкий рост популярности Виктора Медведчука и числа органических подписчиков на его аккаунте в Твиттере. И саму статью, топорную, как и все остальные действия власти, иначе как попыткой борьбы с ростом популярности Медведчука назвать нельзя», - резюмировал политолог Хавич.