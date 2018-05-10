По мнению лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, в Украине есть все условия для серьезного снижения тарифов на газ для населения. Почему правительство настаивает на очередном повышении, политик объяснил в своем блоге.

«В начале мая 2018 года премьер заявил: «…Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс., — это все бессмыслица. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем $250?! Людей просто обманывают». Безусловно, людей обманывают. И делает это сам КМУ во главе с премьером», — считает Медведчук.

Политик подчеркнул: сравнивать цены на российский газ на европейских хабах и реальную себестоимость добычи природного газа в Украине нет смысла, потому что эта себестоимость намного ниже.

«Добычей 75% украинского газа занимается государственная компания «Укргаздобыча». Было бы крайне полезным, чтобы ее деятельность стала действительно подотчетной украинскому обществу. Тогда бы мы узнали реальную себестоимость добычи газа в стране. Тем более что и сам премьер заявил, что энергосектор должен быть прозрачным и демонополизированным. Абсолютно верно. Только это должны быть не пропагандистские лозунги, а реальные действия правительства. Почему это не делается? Да потому, что тогда стало бы совершенно понятно, что речь идет о совершенно необоснованном повышении тарифов на газ, имеющем все признаки государственной аферы, которая направлена против интересов большинства граждан Украины», — пояснил Медведчук.

Политик подчеркнул: по данным ПАО «Укртрансгаз», в 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн кубометров) по сравнению с 2016-м — до 14 млрд 50,1 млн кубометров.

«Вопросом роста импорта природного газа в Украину при снижении его потребления в стране должны наконец-то заняться компетентные органы. Добыча природного газа в Украине в 2017-м увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн кубометров) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн кубометров. Украинским потребителям всех категорий в 2017 году было транспортировано магистральными газопроводами 28,4 млрд кубометров газа — на 6,3% меньше, чем в 2016-м. Таким образом, из 28,4 млрд кубометров газа, потребленного украинскими пользователями всех категорий в 2017 году, 20,8 млрд кубометров, то есть 73%, — это газ собственной добычи. Следовательно, и цена газа на украинском рынке на 73% должна формироваться, исходя из украинских реалий, а не цен на европейских хабах, как бы этого ни хотелось газовым дельцам», — пояснил В.Медведчук.

Политик уверен: правительству давно было пора заняться не навязыванием украинцам сверхвысоких «европейских» цен, а обеспечением ускоренного роста добычи собственного газа.

«Как свидетельствуют оперативные данные «Укртрансгаза», добывающие компании в Украине демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа пятый месяц подряд. Добыча госкомпаниями «Укргаздобыча» и «Укрнафта» в апреле 2018-го продолжила снижаться — на 0,5% и 3,2% соответственно. Вот чем срочно нужно заняться премьеру, а не пропагандой необходимости введения еще более высоких цен на газ в Украине в угоду МВФ под видом внедрения рыночных цен на газ. Какие рыночные цены при отсутствии газового рынка? Есть все условия для серьезного снижения тарифов на газ для населения. Гройсман же готовит их очередное повышение на 50%», — подытожил Медведчук.