В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон «О санкциях», которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Соответствующий законопроект №8340 внес в парламент депутат от «БПП» Роман Зварыч, сообщает «Экономическая правда».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, «государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Среди мероприятий, которые предлагается применять в виде санкций в Россию, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

«На законодательном уровне вопрос введения именно таких секторальных санкций не урегулирован», - объясняют авторы закона.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.