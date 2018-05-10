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В городах РФ, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть в распоряжении «Известий». Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу. Обеспечить его должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом, сказано в протоколе заседания правкомиссии.  

На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов, следует из документа.

Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов. 

В условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы за нарушения.   
ForUm

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