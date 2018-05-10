Утром в четверг, 10 мая, на центральном автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу прямо на пассажирской платформе, сообщают «Новости N».

О том, что двое неизвестных на автовокзале размахивают пистолетом и даже стреляют, в полицию поступило сообщение по номеру экстренного вызова 102. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двоих молодых парней. Во время задержания один из них оказал сопротивление. Дебоширам пришлось надеть наручники.

У обоих задержанных налицо явные признаки алкогольного опьянения.

При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало. Из документов у обоих при себе были военные билеты.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй является «дембелем» — только-только уволился в запас с воинской службы.

В Николаев они приехали вчера, поездом из Киева. Переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал. По словам нацгвардейца, здесь работает его девушка.

На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка (военной полиции). После оформления протокола изъятия оружия, задержанных доставили в Ингульский райотдел полиции.