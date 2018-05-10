На сегодня наиболее опасными вредителями сосновых лесов в Украине является короед вершинный и шестизубый. Первопричина – негативные процессы, которые наблюдаются в лесных насаждениях, связанные прежде всего с изменением климата, сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Такие значительные подъемы температуры способствуют тому, что вредные организмы (в т.ч. и насекомые) начинают размножаться в своих неестественных, огромных масштабах, повреждая не только ослабленные, но и здоровые насаждения. Массовая деградация сосновых насаждений впервые наблюдалась в 2011 году на Житомирском Полесье, откуда распространилась на другие регионы, а с 2018 года массовое, так называемое короедное усыхание сосновых насаждений уже дошло до сосновых насаждений Сумской и Харьковской областей.

В целом проблема усыхания насаждений от короедов касается не только Украины, такая же катастрофическая ситуация происходит в Беларуси, Польше, Италии, Швейцарии, Германии, Финляндии.

«К сожалению, химических лекарств против таких вредителей и заболеваний на сегодня нет. Лесоводы могут только принимать определенные меры по повышению устойчивости лесов и уменьшать риски их повреждения насекомыми и болезнями. На сегодня единственным методом борьбы с этим жуком является своевременная вырубка свежезаселенных деревьев, пока жук еще не вылетел из них. Соответственно крайне необходимо сразу же переработать древесину, сжечь порубочные остатки или их измельчить, чтобы уничтожить вредителя, размер которого составляет не более 3-4 мм», - говорится в сообщении.

Кроме своевременных рубок, можно вводить меры по привлечению птиц, преимущественно дятлов и синиц, которые могут снижать численность популяции короедов на 10-30%. Также в некоторых странах используют хищников – в Австрии, Канаде, США и Турции используют биологический метод выращивания и выпуска хищных насекомых, который сегодня начинает внедряться в Украине.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины внедряет совместный проект, согласно которому Министерство лесного хозяйства Турции предоставило государственному специализированному лесозащитного предприятию «Харьковлесозащита» лабораторное оборудование для выращивания двух видов насекомых-хищников, которые можно выращивать в лабораторных условиях и затем выпускать в лес как элемент интегрированной защиты леса против короедов.

Личинки короедов развиваются скрыто в тканях деревьев, формируя специфические повреждения под корой.

Thanasimus formicarius – муравьежук, способный находить яйца, личинок, куколок и взрослых жуков короедов под корой деревьев, уничтожать их, обеспечивая биологическую защиту деревьев.

В связи с использованием химических препаратов в агросекторе большая часть этих жуков уничтожается, но выращивание их в лаборатории и выпуск в природу может обеспечить постепенное уничтожение очагов короедов.

Полученное оборудование – контейнеры и термостаты для выращивания различных стадий жуков, автоклавы для стерилизации питательной среды, микроскопы и бинокуляры для контроля параметров жизнеспособности популяции мурахожука и другие приборы необходимы для полного цикла выращивания муравьежуков и выпуска их в природу.

Стоит отметить, что применение биологических средств – это недешевый и длтельный процесс. Необходимо вырастить достаточное количество жуков в лаборатории для выпуска, поэтому на больших территориях в десятки тысяч гектаров эффект применения хищных насекомых будет заметен только через несколько лет. Но снижение плотности второй популяции короеда будет заметно уже в год выпуска.

На сегодня лабораторное оборудование установлено в корпусе биолаборатории «Харьковлесозащиты» и предприятие начало выращивание хищных жуков. Первые выпуски хищных жуков для проведения производственных опытов и установления оптимальных сроков и количества запланировано проводить в лесохозяйственных предприятиях Сумской области, где ячейки массового размножения и усыхание сосны только начались.