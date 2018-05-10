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Полиция расследует повреждение памятника в честь советских воинов на выезде из Ковеля.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, по факту умышленного повреждения имущества следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Вчера во время осуществления патрулирования по охране общественной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждение памятника в честь советских воинов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Согласно информации управления культуры Волынской облгосадминистрации, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, установлен в 1956 году.

Санкция статьи предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа до 850 грн, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.
ForUm

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