В столице России Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, задержаны два человека. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву», - написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 9 мая 2018 г.





По данным СМИ, инцидент произошел около 17:30. К зданию дипмиссии подошли пять человек и бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания.

В российском «Интерфаксе» сообщили, что задержанные – активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которые «выражали протест» у посольства Латвии в Москве против задержания правозащитника Владимира Линдермана, выступавший за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии.