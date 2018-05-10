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В столице России Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, задержаны два человека. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву», - написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

 


 

 

По данным СМИ, инцидент произошел около 17:30. К зданию дипмиссии подошли пять человек и бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания.

В российском «Интерфаксе» сообщили, что задержанные – активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которые «выражали протест» у посольства Латвии в Москве против задержания правозащитника Владимира Линдермана, выступавший за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии.

 
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