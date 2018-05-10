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9 мая в 22:28 в Днипре по ул. Широкая, 43 в деревянном самострое возник пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сводке ГосЧС.

В 23:50 подразделения ГосЧС пожар ликвидировали.

На месте пожара обнаружены тела 3 погибших неизвестных и 1 пострадавшее лицо.

«Есть подозрение совершения уголовного преступления, решение о классификации данного события как чрезвычайной ситуации будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.
ForUm

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