Чиновникам в администрации президента США Дональда Трампа было передано указание подготовить исторический саммит между главой США и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщает CNN.

«Я могу сказать вам, что дата и местоположение установлены. Мы ожидаем, что это будет объявлено в ближайшие дни», - прокомментировала это представитель администрации Трампа Сара Сандерс, передает 112 Украина.

Информация может подтвердиться, ведь сегодня стало известно, что Трамп исключает встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне.

Трамп заявлял, что встреча с Ким Чен Ыном планируется в мае или в начале июня.