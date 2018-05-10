также в разделеМир
В Москве напали на посольство Латвии 35
Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 80
Медведев снова стал премьер-министром РФ 46
ОБСЕ уверяет, что ситуация на Закарпатье спокойная 35
В Праге облили краской памятник маршалу Коневу 46
Пашинян избран премьер-министром Армении 63
В Сирии разбился российский вертолет, летчики погибли 63
Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме 26
В США опубликуют рекламу из Facebook по «российскому делу» 37
Путин вступил в должность президента РФ 68
На Гавайях вулкан уничтожил уже около 30 домов 47
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня 41
Facebook могут сделать платным 67
Навального отпустили из полиции 31
В РФ на акциях протеста задержали почти 1600 человек 54
В Москве на акции протеста задержали Навального 100
«Он нам не царь»: в РФ начались протесты, приуроченные к инаугурации Путина 71
На Гавайях произошло крупнейшее за 43 года землетрясение 96

Чиновникам в администрации президента США Дональда Трампа было передано указание подготовить исторический саммит между главой США и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом сообщает CNN.

«Я могу сказать вам, что дата и местоположение установлены. Мы ожидаем, что это будет объявлено в ближайшие дни», - прокомментировала это представитель администрации Трампа Сара Сандерс, передает 112 Украина.

Информация может подтвердиться, ведь сегодня стало известно, что Трамп исключает встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне.

Трамп заявлял, что встреча с Ким Чен Ыном планируется в мае или в начале июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги