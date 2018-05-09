также в разделеСтолица
«Нацкорпус» проводит акцию у «Интера», полиция следит за порядком 32
На акции в Киеве задержали мужчину с ружьем 24
В Киеве облили зеленкой и нечистотами главу Россотрудничества 175
Гостиный двор окончательно вернули государству 55
Завтра в Киеве перекроют ряд улиц 50
В Киеве выбрали лучших медсестер 46
АМКУ начал изучать цены на жилье в Киеве на период финала ЛЧ 37
В киевском супермаркете объяснили появление гречки из «ЛНР» 189
Россиянину, который напал на Вербича, заочно сообщили о подозрении 36
Киев из-за жары ограничивает въезд грузовиков 26
В Киеве задержали «брачного» афериста со стажем 37
В Киеве возле станции метро нашли тело полицейского 66
Климатологии объявили о начале метеорологического лета в столице 39
С начала мая в столице зафиксировали уже 10 температурных рекордов 28
Синоптики предупреждают киевлян о дожде и грозах 61
В Киеве в результате масштабного пожара на автостоянке сгорели 54 автомобиля 273
В Киеве завершают подготовку к повышению цен на проезд 41
На столичном Подоле прогремел взрыв, погиб мужчина 55

В столичном Парке Вечной Славы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископат, представители духовенства Киевской епархии и сотни верующих молились сегодня о погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида состоялась у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата.

После панихиды Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископат, представители духовенства и верующие под песнопения студентов КДАиС возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата. Также был возложен венок с изображением креста.

В этот день в Парке Славы Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в церемонии по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, главы религиозных конфессий возложили цветы и почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги