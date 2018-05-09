В столичном Парке Вечной Славы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископат, представители духовенства Киевской епархии и сотни верующих молились сегодня о погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида состоялась у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата.

После панихиды Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископат, представители духовенства и верующие под песнопения студентов КДАиС возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата. Также был возложен венок с изображением креста.

В этот день в Парке Славы Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в церемонии по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, главы религиозных конфессий возложили цветы и почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.