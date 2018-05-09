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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днипре группу агентов российских спецслужб, осуществлявших подготовку провокационных телевизионных материалов в интересах страны-агрессора.

По данным пресс-центра СБУ, местный житель, который является активистом одной из пророссийских общественных организаций, в марте 2018 был завербован спецслужбами РФ. По заданию «кураторов» злоумышленник вместе с соратниками должны были изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов. Указанная «продукция» предусматривалась для размещения в областном центре в местах массового пребывания людей. Результаты своей «работы» в виде фото- и видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб РФ для подготовки «фейковых» сюжетов российскими телеканалами.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками денежного вознаграждения из Москвы в виде «предоплаты» за совершение противоправных действий в Украине.

По информации СБУ, основные «усилия» агентов Кремля были направлены на дестабилизацию обстановки в Днипре как раз накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. С этой целью планировались подготовка деструктивных материалов с призывами к восстановлению СССР, инспирации настроений населения против патриотических объединений граждан и столкновений во время проведения массовых мероприятий.

В ходе следственных действий зафиксированы неопровержимые доказательства причастности страны-агрессора к организации подготовки провокационных материалов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.   
ForUm

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