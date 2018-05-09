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Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в РФ и Казахстан специальных корреспондентов российских «Первого канала» и телеканала «Россия», которые были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения.

«В рамках комплекса мероприятий по противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере, в связи с тем, что деятельность российской пропагандистки вредит национальной безопасности Украины, 9 мая 2018 Соловьеву принудительно вернули в РФ, а Юрьеву в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года», - говорится в сообщении.

 

 

СБУ напоминает, что согласно Указу Президента Украины №133 от 15 мая 2017 года в отношении российских «Первого канала» и «Россия» применены специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории нашего государства.
ForUm

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