В Украине во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне по состоянию на 11:00 за запрещенную символику задержали 7 человек. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

«По состоянию на 11:00 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима», - говорится в сообщении.

Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве правоохранители задержали четырех человек: двое задержанных пытались использовать запрещенную символику, еще двое – пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.