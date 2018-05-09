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В Украине во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне по состоянию на 11:00 за запрещенную символику задержали 7 человек. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

«По состоянию на 11:00 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима», - говорится в сообщении. 

Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве правоохранители задержали четырех человек: двое задержанных пытались использовать запрещенную символику, еще двое –  пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.
ForUm

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