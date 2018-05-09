также в разделеПроисшествия
ВСУ понесли потери на Донбассе 111
Число пострадавших от отравления в Черкассах выросло до 57 человек 544
В Черкассах к врачам обратились 94 ребенка 70
Гройсман: Рисков для здоровья отравившихся в Черкассах детей нет 78
Кроме учеников в Черкассах отравились двое военных 63
Мэру Кременца подарили веревку с мылом и угрожают убийством 144
Полиция расследует разгром офиса пророссийской организации в Харькове 48
Отравление в Черкассах: госпитализированы уже 53 ученика и 2 учителя 958
Гройсман вылетел в Черкассы 78
На Днепропетровщине во время линейки стало плохо 16 школьникам 110
На Николаевщине произошло ДТП с гражданами Турции, есть жертвы 43
Полиция начала расследовать отравление детей в Черкассах 81
Ситуация в Черкассах: в больнице уже 47 учеников, 11 – в реанимации 149
В черкасской школе – массовое отравление, 42 ученика – в больнице 264
Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР» 41
На Донбассе горячо: Боевики бьют из артиллерии, ООС активно обороняются 74
В кинотеатре Львова жестоко избили зрителя за громкие разговоры 68
Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Румынии 31

Во Львове полиция задержала трех мужчин, которые накануне, 8 мая, около 23:00 наносили надписи на металлической ограде Монумента славы на ул. Стрыйской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

При поверхностной проверке у мужчин обнаружили 4 аэрозольные баллончики с краской, а также 2 перечных с надписью «Перец» и один - «Терен 4М» (пустой) и складной нож. Мужчин задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. Там установили, что это львовяне в возрасте 19,21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового протокол по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги