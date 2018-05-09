Во Львове полиция задержала трех мужчин, которые накануне, 8 мая, около 23:00 наносили надписи на металлической ограде Монумента славы на ул. Стрыйской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

При поверхностной проверке у мужчин обнаружили 4 аэрозольные баллончики с краской, а также 2 перечных с надписью «Перец» и один - «Терен 4М» (пустой) и складной нож. Мужчин задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. Там установили, что это львовяне в возрасте 19,21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового протокол по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).