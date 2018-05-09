Еще не перевелись маньяки, готовые поставить мир на грань третьей мировой войны, поэтому мы должны быть бдительными и ответственными, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«И как в тридцатые-сороковые годы прошлого века, когда наши предки защищали страну от нацистского нашествия, мы теперь защищаем нашу славную Украину от московской орды. Склоняем головы перед героями, которые выполнили свой воинский долг, до последнего вздоха остались верными военной присяге и отдали за Украину свои жизни», - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Глава государства отметил, что память о колоссальных человеческих жертвах Второй мировой войны, о тысячах разрушенных городов и сожженных сел еще раз предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы.

«К сожалению, не перевелись еще маньяки, которые готовы поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку, что от нас требует особой бдительности и ответственности», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что сталинский Советский Союз в течение первых двух лет Второй мировой войны был союзником гитлеровской Германии. «Война, которую СССР развязал против Финляндии, аннексия и оккупация Союзом Латвии, Литвы и Эстонии были таким же примером агрессивных действий, которые нацистский режим совершал в Европе еще до того, как направить оружие против бывшего восточного союзника. Народы Советского Союза, включая украинцев, заплатили за это очень высокую и страшную цену», - отметил он.

«Сегодня уже путинская Россия стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, разрушения мирового порядка, непризнания границ, отрицания существования целых народов и агрессии против соседних государств. Убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир», - отметил Порошенко.

Президент поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, 8 мая Украина отметила День памяти и примирения, а сегодня – 9 мая – 73-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.