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За прошедшие сутки, 8 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и характеризовалась увеличением применения противником тяжелого вооружения, особенно артиллерии.

По данным пресс-центра ООС, боевые действия наиболее активно продолжались на крымском, светлодарском, авдеевском и мариупольском направлениях.

Противник 21 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево боевики применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы. В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта «Бутовка», Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил оказывали адекватный ответ.

Во время боевых действий 4 военных получили ранения.

Оккупанты 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка 152-мм пушки и 120-мм минометы. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки.

По данным разведки, один боевик убит и 5 получили ранения.

В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один военнослужащий Объединенных сил погиб.
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