Деятельность телеканала «Интер» является антиукраинской и вредной, заявил в эфире «5 канала» председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Что касается «Интера», я тоже много слышу, что нет законодательства, которое можно было бы использовать, чтобы остановить такого рода пропаганду. Ну, давайте тогда принимать такое законодательство. Я убежден, что деятельность телеканала «Интер» является абсолютно антиукраинской и вредной. Если не хватает законов, чтобы остановить антиукраинскую деятельность, уважаемые народные депутаты, принимайте такие законы», - заявил Вятрович.

Он также отметил: «Надо и дальше бороться с попытками «красного» российского реванша в Украине, поскольку они угрожают не только мне лично, но и тем людям, которые открыто выражают антисоветские и антироссийские взгляды в Украине, они угрожают Украине в целом».

Напомним, обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал «Интер», вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.