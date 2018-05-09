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9 мая как выходной – это основа для провокаций. Такое мнение в эфире «5 канала» высказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Я считаю, что празднование 8 мая как Дня памяти и примирения, новый символ – красный мак – они прижились. И все больше людей выбирают новые форматы чествования памяти о Второй Мировой войне. Но нужен еще решающий шаг. И я считаю, что таким решающим шагом должен быть перенос выходного дня с 9 мая на 8 мая», - отметил он.

По словам Вятровича, с одной стороны это важно для подчеркивания нового формата памяти и примирения, с другой – для определенного разминирования 9 мая.

«Потому что 9 мая как выходной это прекрасный формат для различных политических провокаций. Мы с вами свидетелями таких провокаций в течение нескольких последних лет. Я убежден, что завтра, к сожалению, мы снова станем свидетелями этого», - сказал Вятрович.

На вопрос, удалось ли украинскому обществу избавиться от стереотипов, он сказал: «От значительного количества коммунистических мифов и стереотипов мы избавились, но, к сожалению, еще часть их остается. В частности то, что касается Второй Мировой, потому что это было ядро ​​ коммунистического мифа».

«Вообще важно персонализировать эту историю, говорить не о каких-то безликих народных массах, как это делалось в советские времена, а говорить о конкретных людях и их судьбах», - резюмировал глава УИНП.

Напомним, 8 мая Украина отметила День памяти и примирения, а сегодня – 9 мая – 73-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

 
ForUm

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