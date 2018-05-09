Россия празднует День победы в милитарном угаре, ощетинившись на весь мир, а мы в эти дни вместе со всей Европой чтим память о погибших, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Он привел данные, которые были обнародованы специальной комиссией при президенте России, возглавляемой бывшим фронтовиком, академиком и членом Политбюро Александром Яковлевым. «Почти миллион советских солдат были расстреляны своими. Точнее – 954 тысячи. И главным образом речь идет о ни в чем не повинных людях», - привел данные этой комиссии глава государства.

«Нет, это не этот президент ее создал, который вчера вступил де-факто на свой пятый срок. Работала эта комиссия в девяностых годах, когда Россия еще интересовалась своей настоящей, а не лубочно-пропагандистской историей. Когда еще там было разрешено искать сложные ответы на сложные вопросы», - сказал Порошенко и призвал задуматься «насколько по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату».

«У них эту войну выиграл Сталин. У нас эту войну выиграл – народ. Им, как доказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны. И «освободители» или вообще забыли уйти из освобожденных территорий, или время от времени врывались туда на танках – как в Венгрии в 56-м, как в Чехословакии в 68-м. А нам была нужна только собственная свобода, собственная независимость, которую мы в конце концов и получили через 46 лет после победы», - сказал Президент.

«Мы говорим: «Никогда снова». Они говорят: «Можем повторить». И это не пустая риторика, а реальное бряцание оружием, в том числе и запугивание стран Запада ядерным ударом», - сказал Президент.

Он акцентировал внимание на том, что «даже «бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России».

«Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами и не только против Украины, но и против Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран. И собственно говоря, против всего мира», - добавил он.

Президент подчеркнул, что хорошо понимает чувства украинский, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой.

«Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, тех, кто не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики. Ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал с пятой колонны различных политических сил, которые внутри страны, парламента и за его пределами. Они думают не о вас и вашей гордости, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. Я прошу вас, будьте осторожны. И прошу, не дайте себя использовать», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул: «Мы, украинцы, тихо, мирно, по-христиански вспоминаем своих предков, участников, ветеранов войны».

«Вместе со всеми и я на днях помяну деда Ивана. Ивана Порошенко, который прошел всю войну и уже после капитуляции в Берлине был ранен под Прагой. Помяну деда Сергея по маме, который уже был стар для того, чтобы его забрали на войну, но отправил всех своих сыновей, маминых братьев, которые являются участниками войны», - сказал он.

После завершения выступления Президент объявил символическую «Первую минуту мира». После чего был зажжен мемориальный огонь памяти.