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В 17:00 8 мая полностью ликвидирован пожар в городе Балаклея. Об этом ForUm’у сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 11:00 4 мая пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись. Допускается, что пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.
ForUm

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