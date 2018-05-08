Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

В Черкассах произошло массовое отравление детей.

8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По состоянию на 18:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 4 учителя. 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с массовым отравлением учеников черкасской школы находится под контролем, рисков для здоровая детей нет.

В Новомосковске Днепропетровской области во время линейки ухудшилось самочувствие 16 учеников местной школы №6.

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