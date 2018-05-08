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Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

В Черкассах произошло массовое отравление детей.

8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По состоянию на 18:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 4 учителя. 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с массовым отравлением учеников черкасской школы находится под контролем, рисков для здоровая детей нет

В Новомосковске Днепропетровской области во время линейки ухудшилось самочувствие 16 учеников местной школы №6.

Президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. 

Подольский районный суд Киева избрал подозреваемой в нападении на участника боевых действий на Донбассе Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич) Екатерине Лапинской меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня

Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии. 

На связанные с экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали обращение к соотечественникам с призывом объединиться вокруг цели создать единую православную церковь в Украине.

Россия стремится дестабилизировать Украину и вернуть ее в Советский Союз, заявил Президент Петр Порошенко.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Луганской области заказанный российскими спецслужбами террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных чиновников судебной системы.

На новый конкурс на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины подали свои кандидатуры пять претендентов. Как сообщил парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в списке есть двое пенсионеров, правозащитник, адвокат из Израиля и бывший прокурор США.

Сегодня на специальном заседании Национальное собрание Армении 59 голосами «за» и 42 голосами «против» со второй попытки избрало руководителя фракции «Елк», лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
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