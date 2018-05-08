Встреча глав КНДР и Южной Кореи — это хороший пример для Украины, ведь, несмотря на военный конфликт в прошлом, экономическую, политическую, культурную и идеологическую разницу между двумя странами, лидеры КНДР и Республики Корея смогли начать диалог. Такое мнение выразил блогер Евгений Василевский, сообщает «Корреспондент».

Как известно, 27 апреля 2018 года, главы КНДР и Южной Кореи пересекли военно-демаркационную линию, разделяющую два государства. Корейская война, напомнил блогер, продолжалась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года.

«По разным оценкам, за три года войны погибли от 3 до 5 миллионов 600 тысяч военных и гражданских. Со стороны Севера, кроме армии КНДР, в войне участвовали подразделения «китайских народных добровольцев», а также советские военные советники. США, Великобритания и миротворческие силы ООН поддерживали Южную Корею. Поэтому военный конфликт между Севером и Югом часто рассматривается как опосредованная война между двумя сверхдержавами - Советским Союзом и Соединенными Штатами», — уточнил эксперт.

По его мнению, встреча глав КНДР и Южной Кореи — хороший пример для Украины, ведь вооруженный конфликт на Донбассе разделил нашу страну на две части.

«Но Украина сегодня находится в более выгодном положении, чем две части Корейского полуострова в 1940-50-е годы. Интересы нашей страны представляет такой переговорщик как Виктор Медведчук, к мнению которого прислушиваются как в Москве, так и в ОРДЛО. Именно поэтому все обмены пленными за последние три года проходят только после того, как о них договаривается спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера. Кроме того, Медведчук выступает гарантом того, что Киев и самопровозглашенные республики выполнят договоренности по обмену пленными и удерживаемыми лицами», — объяснил блогер.

Он также напомнил, что из пунктов Минских соглашений выполняется только один — обмен пленными.

«Что касается Медведчука, то его влияние — не только следствие его доверительных отношений с Путиным, но и результат умения мыслить на стратегическую перспективу. Медведчук важен для Киева, Москвы и ОРДЛО еще и как автор единственного мирного плана, основанного на Минских соглашениях», — считает эксперт.

Кроме того, мирный план Медведчука, обратил внимание Василевский, предлагает конкретный механизм выхода из конфликта: принятие Верховной Радой законов, которые принесут Украине мир:

- о провозглашении амнистии и отказе от уголовного преследования для участников событий на юго-востоке;

- о проведении выборов на Донбассе;

- об объявлении особого статуса Донбасса;

- о внесении изменений в Конституцию, чтобы закрепить перераспределение полномочий от Киева к органам местной власти.

«Северной и Южной Корее понадобились десятилетия, чтобы осознать, что война — это тупик. Будем надеяться, что Украина воспользуется опытом КНДР и Республики Корея, чтобы не повторять чужих ошибок», — выразил надежду Евгений Василевский.