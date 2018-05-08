Сегодня, 8 мая, директору одесского детского лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну и его заместителю сообщили о подозрении в завладении средствами сотрудников заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Во время следствия установлено, что двое чиновников внешкольного детского учреждения с января по август 2017 путем внесения недостоверных сведений в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов 6 сотрудников завладели средствами из местного бюджета.

Фактически указанные сотрудники к исполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие «на бумаге».

Средства снимались из одного банкомата, расположенного на территории Киевского района Одессы.

По заключению экономической экспертизы размер ущерба, причиненный незаконными действиями должностных лиц коммунального предприятия, составляет более 120 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Следствие обвинило в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория».

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.

24 апреля 2018 года Киевский районный суд Одессы приговорил к условному сроку наказания Наталью Цокур (Янчик) - воспитательницу «Виктории».