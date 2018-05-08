Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника управления противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы Черкасской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник ввел схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной деятельности должностного лица. Оперативники спецслужбы задержали таможенника во время получения взятки в размере четыреста долларов США от очередного владельца автомобиля.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Государственной фискальной службы.
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