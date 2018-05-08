Коммунальное предприятие «Волиньприродресурс» начинает работы по геологоразведке запасов янтаря. Об этом сообщается в открытом письме заместителя директора КП Волынского областного совета Анатолия Капустюка.

В нем сообщается, что коммунальное предприятие обязано проводить опережающее геологическое изучение, подробную геолого-экономическую оценку запасов и ресурсов янтаря в пределах спецразрешений на пользование недрами.

Подготовительные работы по геологоразведке начинаются на участке площадью 8,1561 га в с. Галузия Маневичского района.

Разведочные работы проводятся для определения промышленного значения участков недр с целью подготовки месторождений полезных ископаемых к промышленному освоению.

КП «Волиньприродресурс» информирует, что эти действия оно обязано выполнять в рамках программы работ, которые являются неотъемлемой частью спецразрешений на пользование недрами и утверждены Госгеонедра Украины.

«Любые действия государственных органов, их должностных лиц, направленные на срыв или остановку выполнения программы работ, будут содержать в себе признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц).

Ущерб, нанесенный предприятию от противоправных действий должностных лиц, которые привели к остановке работ, а также недополучению прибыли, срыву наполнения бюджета областного совета и территориальных общин, где планируется начать работы, будут изыматься в судебном порядке из органов и виновных лиц.