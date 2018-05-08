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Мэр города Кременец Алексей Ковальчук заявил об угрозах убийством, а также о подарке в виде веревки с мылом, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Глава райцентра сообщил, что ему угрожал в помещении сессионного зала во время встречи с руководителями учебных заведений и председателями депутатских фракций представитель одной из политических партий.

Все это случилось на глазах у свидетелей и при ведении видеозаписи.

Данный факт сотрудники полиции внесли в единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 129 часть 1 УК – (угроза убийством). Продолжается следствие.
ForUm

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