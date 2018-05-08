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Премьер-министр Владимир Гройсман отбыл в Черкассы для выяснения ситуации с отравлением детей.

«Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей», - написал он в Twitter.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы).

Всего на линейке находилось 424 ученика.

По состоянию на 12:00 в больнице находятся 47 школьников, из них 11 – в реанимации.  

 
ForUm

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