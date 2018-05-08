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Ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Винницкой, Житомирской, западных и южных областях синоптики прогнозируют дождь, грозу, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, в южной части и местами в Карпатском регионе 17-22°.

В Киеве будет сухо, лишь во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

В четврег,10 мая, ночью в южной части, днем в Украине, кроме севера Левобережья, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-26°.

В Киеве осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Напомним, 9 мая в Украине будут праздновать победу над нацизмом во Второй мировой войне. Кабмин официально сделал этот день выходным.

 
ForUm

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