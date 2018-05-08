также в разделеМир
Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 29
Медведев снова стал премьер-министром РФ 13
В Праге облили краской памятник маршалу Коневу 34
Пашинян избран премьер-министром Армении 62
В Сирии разбился российский вертолет, летчики погибли 62
Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме 25
В США опубликуют рекламу из Facebook по «российскому делу» 35
Путин вступил в должность президента РФ 67
На Гавайях вулкан уничтожил уже около 30 домов 45
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня 41
Facebook могут сделать платным 67
Навального отпустили из полиции 31
В РФ на акциях протеста задержали почти 1600 человек 53
В Москве на акции протеста задержали Навального 99
«Он нам не царь»: в РФ начались протесты, приуроченные к инаугурации Путина 70
На Гавайях произошло крупнейшее за 43 года землетрясение 96
Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном 56
«Весь Солсбери бы лег»: в РФ усомнились в озвученной дозе «Новичка» для Скрипалей 60

Команда наблюдателей ОБСЕ, которые постоянно дислоцируются в Ивано-Франковске и следили за ситуацией с венграми на Закарпатье, назвали в целом спокойной ситуацию в регионе. Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эксклюзивном интервью телеканалу 112 Украина.

«Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом», - заявил Хуг.

Напомним, что миссия ОБСЕ в Ивано-Франковске усилила мониторинг в Ужгороде после инцидентов с Обществом венгерской культуры. В феврале были зафиксированы два нападения на здание.

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.  

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги