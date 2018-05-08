Команда наблюдателей ОБСЕ, которые постоянно дислоцируются в Ивано-Франковске и следили за ситуацией с венграми на Закарпатье, назвали в целом спокойной ситуацию в регионе. Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эксклюзивном интервью телеканалу 112 Украина.

«Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом», - заявил Хуг.

Напомним, что миссия ОБСЕ в Ивано-Франковске усилила мониторинг в Ужгороде после инцидентов с Обществом венгерской культуры. В феврале были зафиксированы два нападения на здание.

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.