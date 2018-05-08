В Праге в ночь на вторник, 8 мая, памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу облили розовой краской. Об этом сообщает Радио Свобода.

На памятнике также сделана надпись от руки на чешском языке: «Тот, кто ни разу не выстрелил».

В советской историографии маршал Конев считается руководителем освобождения Праги в 1945 году. Однако, по данным современных историков, войска под командованием Конева вошли в уже освобожденную Прагу, которую на данный момент взяли под контроль участники Пражского восстания.

Чешские историки отмечают, что когда маршал Конев со своими подразделениями приехал 9 мая 1945, в городе оставались лишь несколько отрядов СС.

В декабре 2017 пражский памятник маршалу Ивану Коневу, расположенный в Праге-6 – одном из административных районов столицы Чехии, несколько раз оказывался в центре внимания. В конце ноября здесь состоялась организованная Коммунистической партией Чехии демонстрация против планов районной администрации частично изменить внешний вид памятника. На акции протеста собралось около 150 человек, в том числе внучки маршала Анна и Елена. Вслед за этим неизвестные нанесли на постамент красной краской две даты: 1956 и 1968.

Это связано с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную здесь табличку, напоминающую о «спасении Праги от уничтожения благодаря силам 1-го Украинского фронта, которым командовал Конев во время Второй мировой войны», и заменить ее табличкой с исторической справкой о роли маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года и введении войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Против этого, среди прочих, выступило и посольство России в Чехии.