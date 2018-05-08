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Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства нападения на офис общественной организации.

По данным пресс-службы облглавка, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 7 мая около 16:35. Мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвались в помещение и разбросала вещи.

По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

В понедельник, 7 мая, глава «Трудовой Харьковщины» Павел Тищенко заявил о  разгроме офиса организации.  

Позже в этот же день на странице «Национальный корпус Харьков» было обнародовано видеозаявление начальника харьковского штаба организации Константина Немичева о причастности к нападению активистов его организации.

«Национальный корпус совместно с «Национальным дружинами» посетили офис этой организации и изъяли всю коммунистическую атрибутику и агитацию. В связи с бездействием правоохранительных органов украинским гражданам приходится самим прекращать проявления сепаратизма и бороться за украинский порядок», - говорится в обращении.

По данным СМИ, ОО «Трудовая Харьковщина» принимала активное участие в пророссийских митингах, которые происходили в городе в 2014-2015 годах. Сейчас проводит акции к 1 мая, 23 февраля и других датам, которые было принято отмечать в советское время.
ForUm

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