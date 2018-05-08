Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В поздравительных посланиях Путина подчеркивается, что «День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Сегодня в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором.