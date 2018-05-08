также в разделеПолитика
Савченко рвется в Раду 5
Порошенко отреагировал на ЧП в Черкассах 35
Порошенко: В нашем военном календаре не должно быть ничего общего с РФ 92
Нестор Шуфрич: Украина пережила страшные ужасы войны, и мы должны помнить об этом 30
Порошенко: Россия хочет отвоевать и вернуть Украину в СССР 280
Гройсман: Децентрализация — не для того, чтобы скупали голоса по тысяче гривен 47
Экс-глвва ПАСЕ: Украине нужна Россия в Ассамблее 76
Чубаров: Явка на «выборах» президента РФ в Крыму составила 42% 49
Украина осудила массовые задержания митингующих в РФ 74
Порошенко заявил, что не любит деньги 84
Порошенко: Антикоррупционный суд будет создан в первом полугодии 55
Порошенко ожидает от США и ЕС тесного сотрудничества по миротворцам 33
МИД: В Украине нет роста проявлений антисемитизма 44
Арьев о новых правилах въезда в ЕС: О сворачивании безвиза речь не идет 64
Карназыцкий: Медведчук отстаивает реальную независимость Украины 74
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия до сих пор блокирует комиссию Украина-НАТО 44
Порошенко встретится с Меркель и Макроном 77
МИД: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе 72

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В поздравительных посланиях Путина подчеркивается, что «День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Сегодня в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

646
Теги