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8 мая в 3:40 на линию «101» поступило сообщение о том, что на 72 км трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Федоровка Березанского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС Николаевской области, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали 7 человек, 2 из которых граждане Турции, в том числе 1 ребенок.

Водитель Hyundai Elantra, мужчина 1981 г.р. оказался заблокированным изувеченными  элементами автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического резака-розжима его деблокировали и передали врачам. Все пострадавшие госпитализированы в Березанскую райбольницу. По уточненной информации стало известно, что деблокированный водитель скончался в больнице.

Сейчас водитель и девушка, 2000 г.р., которые находились в машине «JAC S2», находятся в тяжелом состоянии.

 
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