«Что такое для всех нас День Победы? Это Великий День, который, как могли, приближали наши деды-прадеды. Я хочу обратиться к украинцам, которые, я верю, пойдут к Вечному огню, к могилам наших ветеранов, погибших воинов. Я прошу вас, обязательно почтите их память», — обратился к украинцам Нестор Шуфрич, член партии «За життя» в эфире «112 Украина».

Народный депутат также рассказал о чествовании ветеранов в музее Пирогово от имени партии «За життя» и обратился к украинцам накануне празднования Дня победы над фашизмом.

«Дорогие ветераны, дороге наши украинцы, ради нас с вами наши деды и прадеды выстояли в Великой войне. Победили. Был подвиг генерала Ватутина, которого Гитлер боялся больше всех, боялся больше чем Жукова и Рокоссовского. Украина пережила ужасы войны дважды — когда фашистская орда прошла через нашу землю, через Белоруссию в одну сторону, и потом, когда отступали, снова прошли через территорию Украины. И Украина заплатила за это огромную цену», — напомнил Нестор Шуфрич.

По словам народного депутата, ветераны были растроганы до слез, когда он обратился к ним, как к одному народу.

«Вы знаете, что мне сказали сегодня ветераны? Я, когда их приветствовал, назвал молдаван, грузин, азербайджанцев, узбеков, евреев. Они сказали, Нестор Иванович, спасибо, что объединили всех нас, потому что тогда мы все были одним народом, мы не делились по национальностям», — подчеркнул Шуфрич.

По словам народного депутат, он никогда не уезжает из Украины на 9 мая.

«Для меня это святые дни. И завтра я обязательно пойду и возложу цветы к Вечному огню. Первый раз я буду без гвардейской ленты. Приняли закон, а я закон уважаю. Я уважаю решения судов, потому что, если представитель законодательного органа не будет уважать законы. Но мне очень больно слышать слова руководителя ветеранской организации о том, что в этом году еще больше сократили финансирование, направленное на поддержку ветеранов, сократили финансирование общественных организаций, причем деньги у государства есть! Я понимаю, что с 1939-го года началась Вторая Мировая война. Но для нас, советских людей, Великая Отечественная война началась 22-го июня и закончилась 9-го мая 1945-го. И жалкая попытка переписать нашуисторию, кто бы не пытался это сделать, будет неудачной!» — уверен Шуфрич.

На памятнике выдающемуся полководцу, генералу Ватутину, который похоронен в Мариинском парке Киева, на украинском языке написано – «Від українського народу», напомнил народный депутат.

«Украинский народ в лице генерала Ватутина отдал должное ветеранам, которые защитили Киев, форсировали Днепр, дошли до Берлина и вернулись в свои дома. Сегодня, кроме слов благодарности, партия «За життя» предоставляет посильную поддержку ветеранам, хотя этим должно заниматься государство. Но через год мы эту ситуацию изменим, я в этом абсолютно уверен! А вам, дорогие ветераны, сегодня низкий поклон и слова благодарности за жизнь, потому что, если бы не вы, то всё было бы по-другому», — подытожил Нестор Шуфрич.