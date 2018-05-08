Суд назначил начальнику управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской ОГА Петру Каминскому штраф в размере 25,5 тыс. грн за взятку в размере 2 тыс. долларов (52 тыс. грн). Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Отмечается, что между обвиняемым К., с участием защитников и прокурором в уголовном производстве заключено соглашение о признании виновности.

«К. безоговорочно признал свою вину в объеме предъявленного обвинения. При этом стороны определили согласованное ими наказание по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25500 гривен», - говорится в сообщении.

Чиновник требовал взятку за воздействие на должностных лиц военных комиссариатов Николаевской области по избеганию призыва для прохождения военной срочной службы.