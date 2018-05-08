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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая путем использования запрещенных социальных сетей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом «Марше Бессмертного полка» в разных городах страны», - говорится в сообщении.

 

 

По информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого «министерства информации ДНР». Его работники рассылают «методички» владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций «Д/ЛНР».

В рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора.
ForUm

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