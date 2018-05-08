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7 мая на Киевщине в музее-заповеднике «Битва за Киев 1943 года» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях участвовали ветераны и школьники Киева, почтить память погибших пришли также сторонники партии «За життя».

«Современные дети очень мало знают о Великой Отечественной войне. Я подчеркиваю — о Великой Отечественной. Понятно, что она является Второй мировой, но для нас она, в первую очередь, Великая Отечественная война. Детям нужно рассказывать о том, что в этой войне бок о бок воевали узбек, азербайджанец, армянин, русский, украинец и т.д. И все они погибли в той войне. Но сегодня историю часто перекручивают», — рассказал в комментарии телеканалу NewsOne Иван Бойченко, сторонник партии «За життя».

Мероприятия ко Дню победы, уверен Бойченко, сегодня особенно важны.

 «Победителями в той войне хотят сделать не Советский Союз, а Америку и Европу. Детям не говорят, что это была Отечественная война, на которой погибло двадцать миллионов советских людей. А этого нельзя делать! Как сказал когда-то известный философ, «народ, который не знает своей истории, будет порабощен той страной, которая диктует свою историю», — добавил Бойченко.
ForUm

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