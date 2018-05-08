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При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ка-52 «Аллигатор» разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Вертолет предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Это уже второй случай гибели российских военных в Сирии с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли.

 
ForUm

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