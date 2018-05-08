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Суд арестовал сроком на 60 суток 35-летнего ранее дважды судимого за умышленное убийство и грабеж жителя Донецкой области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в октябре 2016 мужчина по «идейным» убеждениям вступил в ряды псевдореспублики, где был зачислен в «3-й мотострелковый батальон 7-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны «ДНР», на должность оператора ПТУР.

«Подозреваемый участвовал в ведении вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных сил Украины, захвате населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области; сооружал блокпосты и обустраивал огневые позиции боевиков», - говорится в сообщении.

5 мая текущего года, во время проведения мероприятий контртеррористического характера на линии разграничения в Бахмутском районе Донецкой области, пособника террористов задержали сотрудники Объединенной группы Главного управления отдела военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ ОКП ООС совместно с военнослужащими 25 омпб 54 омбр. Во время задержания мужчина был одет в военную форму российского образца и бронежилет российского производства.

Досудебное расследование  продолжается.

 

 
ForUm

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